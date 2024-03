Napoli, Folurunsho rivelazione: ecco quanto pagò il club per averlo

Michael Folorunsho si sta distinguendo come uno dei centrocampisti più sorprendenti di questa stagione di Serie A. Attualmente in prestito al Verona dal Napoli, il calciatore nigeriano sta giocando un ruolo chiave nell’aiutare la squadra nella lotta per la salvezza. Il Napoli segue con interesse la sua crescita e sembra orientato a riportarlo a casa nella prossima estate.

Colpo di Giuntoli

Il club partenopeo ha acquistato Folorunsho nel lontano 2019, un affare che si rivelò essere un’intuizione vincente da parte di Cristiano Giuntoli, il quale convinse De Laurentiis ad approvare l’acquisto.

Ne parla l’edizione odierna di TuttoSport: “Giuntoli nell’estate 2019 decide di far investire al Napoli un milione di euro per ingaggiarlo. Il triennio in B con le maglie di Pordenone, Reggina e Bari lo aiutano a completare la trasformazione in un box to box. Il ritiro col Napoli di Garcia l’ha aiutato ad accendere i riflettori su di sé. Al resto ci ha pensato il suo agente Giuffredi, portandolo all’Hellas in prestito secco”.

“Il Napoli sta già progettando il suo ritorno per la prossima stagione. Nel nuovo corso ci sarà certamente spazio per il classe 1998”, riferisce il quotidiano piemontese.