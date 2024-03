Napoli. La Marca: “Calzone è la persona ideale per la squadra. Apprezzo Wieffer, Hato e Yoro”

Il Napoli, pur avendo dominato il campionato in passato, sta attraversando una stagione particolarmente complicata. Questo periodo un po’ buio è stato discusso dal giornalista e avvocato Domenico La Marca su AreaNapoli.it. Ecco cosa ha detto.

I successi vanno condivisi

“Quando si ottengono grandi successi, come quello dello scorso anno, i meriti vanno condivisi in maniera eguale tra tutte le componenti che formano una società (area dirigenziale, tecnica e calciatori), pertanto quando viceversa si vivono stagioni al di sotto delle aspettative ritengo che le responsabilità debbano essere ripartite allo stesso modo. Inoltre, mi piace ricordare come uno dei fattori che fece la differenza lo scorso anno fu l’incredibile capacità di programmazione, basti pensare agli arrivi di Olivera e soprattutto di Kvaratskhelia, che erano già stati bloccati da tempo”, ha detto La Marca in merito alla vittoria dello scorso anno.

Il riscatto di Inter e Napoli

Sul match contro l’Inter, il giornalista ha spiegato che entrambe le squadre hanno voglia di riscattarsi: “Sarà una sfida tra due squadre che hanno voglia di riscatto, ovviamente molto dipenderà dalla capacità di recupero e di riuscire a ruotare la rosa a disposizione, visto che entrambe le compagini sono andate incontro ad un dispendio di energie psicofisiche importante, chiaramente lo sforzo dell’Inter è stato maggiore visto che l’incontro con Atletico Madrid si è deciso ai rigori ed avrà un giorno di recupero in meno rispetto ai rivali”.

Il ruolo di Calzona

Sul nuovo mister Calzona, La Marca non ha particolari dubbi: “Lo ritengo la persona giusta per dare una sterzata al campionato del Napoli, chiaramente non possono bastare poche settimane di lavoro per poter risolvere tutte le difficoltà che sta attraversando la squadra. Però queste poche partite sono bastate a Calzona per riportare la squadra su quei principi di gioco che hanno reso il Napoli una delle squadre più spettacolari d’Europa. L’obiettivo è sicuramente è quello di trovare un maggiore equilibrio tattico e di ritrovare una solidità difensiva che si può raggiungere solo lavorando sul collettivo”.

Lo sguardo agli emergenti

Il giornalista ha poi fatto qualche nome di giovane emergente che potrebbe essere perfetto per il club: “Un giocatore che sto particolarmente apprezzando e vedrei bene nella mediana del Napoli è Wieffer, centrocampista centrale del Feyenoord, giocatore dotato di un’importante fisicità che abbina quantità e qualità. […] Per la difesa, invece, ci sono due giovanissimi che stanno impressionando e che già sono ambiti da mezza Europa, mi riferisco a Jorrel Hato, titolare nell’Ajax, classe 2006, e che già ha esordito nella nazionale maggiore, e Leny Yoro, classe 2005, centrale del Lille, che sotto la guida di Fonseca sta facendo una stagione di altissimo livello”.