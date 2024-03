Inter-Napoli, guaio Victor Osimhen: Calzona pronto a metterlo in tribuna?

Victor Osimhen non prenderà parte alla partita tra Inter e Napoli. L’edizione odierna de Il Mattino rivela come il calciatore non sia nelle condizioni ideali per giocare per via dei suoi problemi fisici e per questo destinato alla panchina o addirittura alla tribuna.

“E poco importa se stasera il Napoli va all’assalto della prima delle dieci finali senza la sua stella, Osimhen. Convocato ma alle prese con dei guai fisici. Io soliti. Dunque, destinato alla panchina, se non addirittura alla tribuna”.

INTER-NAPOLI ALRE ORE 20.45, LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA PARTITA DI DOMENICA SERA

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Simeone, Kvaratskhelia