Napoli, la richiesta di Aurelio De Laurentiis a Garcia

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, confermata poi da Il Mattino, ha riportato alcune richieste fatte da Aurelio De Laurentiis a Rudi Garcia. I due, infatti, sono in stretto contatto telefonico: ecco cosa si sono detti.

La richiesta di ADL

“Il Napoli è un cantiere in fase di ristrutturazione. In molti osservano che era già una bellissima casa, proprio al centro del villaggio, e da ristrutturare c’era ben poco. Ma così è di fatto. Il patron azzurro ha voluto un tecnico che restasse nel solco del 4-3-3 di base, ma che cambiasse pagina e registro rispetto allo straordinario passato prossimo targato Luciano Spalletti.

E oggi che le cose non vanno, fra una arrabbiatura e una imprecazione, il presidente chiama quotidianamente Rudi Garcia, augurandosi presto di rimettere la barca a livelli di galleggiamento di nuovo competitivi, visto che la perdita di un solo giocatore – seppur fortissimo come Kim – non può giustificare le ultime due brutte prestazioni in campionato” scrive il noto quotidiano sportivo.

Anche Il Mattino conferma: “Dopo il 2-2 con il Genoa il presidente non è contento del momento degli azzurri, ha più di un cattivo pensiero che gli frulla per la testa, interroga e si interroga già con una certa urgenza, preoccupato per una situazione in cui sono troppe le cose che non lo convincono. Ma nessuno pensi che stia riflettendo sul destino di Garcia perché l’idea di cambiare non lo sfiora neppure un po’. O almeno, non lo sfiora adesso.

Ha chiesto spiegazioni a Garcia del pari con il Genoa, il francese e il patron si cercano al telefono, anche via messaggio, con una certa frequenza. Ma le risposte che cerca, De Laurentiis le vuole sul campo. E in tempi brevi”.