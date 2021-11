Napoli, l’aneddoto di Maradona: “Rifiutai più del doppio pur di giocare in azzurro”

Diego Armando Maradona ci ha lasciato il 25 novembre 2020, ma in fondo è come se stesse ancora qui tra noi. Ciò perché, come si sa, le leggende non muoiono mai. D10S, semplicemente il più grande giocatore di tutti i tempi, continua a vivere nel cuore di tutti gli appassionati di questo fantastico sport.

Non solo tifosi napoletani. La grandezza di Maradona risiede anche nel fatto di essere riconosciuta unanimemente in tutto il mondo. Chi lo ha conosciuto dal vivo sa bene che grande persona prima ancora del grande calciatore fosse el Pibe de Oro. Un campione dentro e fuori dal campo, con i suoi pregi e i suoi difetti.

Tra i più recenti aneddoti raccolti negli anni, ve n’è uno in particolare che evidenzia bene l’amore viscerale nutrito da Diego nei confronti del Napoli e della città partenopea. Esso fu raccontato anni fa al Teatro San Carlo, quando il fenomeno argentino era ospite di uno spettacolo commovente con Alessandro Siani.

Sul palcoscenico, parlando del suo approdo al Napoli, Diego Armando Maradona dichiarò le seguenti parole, che tutt’ora risultano di una bellezza disarmante.

“Ricordo che stavo firmando per il Napoli. Gaspart, all’epoca presidente del Barcellona, mi disse di non andare, mi offrirono il doppio di quanto percepivo. Sapete come gli risposi? Che avevo una città, Napoli, che mi stava aspettando. Maradona corre dietro al pallone, non dietro ai soldi. E ragiona col cuore…”.

Maradona correva dietro al pallone, non dietro ai soldi.