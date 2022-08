Napoli: le ultime sul calciomercato in uscita

Ad ormai meno di una settimana dall’inizio del campionato si iniziano a tirare le somme del calciomercato in entrata e in uscita dei vari club. In questa sessione di calciomercato il Napoli ha visto andare via molti dei propri top player da Koulibaly al Chelsea a Insigne al Toronto fino a Fabian Ruiz che potrebbe partire alla volta del Paris Saint Germain.

Il mercato, però, non è ancora concluso e la Gazzetta dello Sport segnala quelle che potrebbero essere le prossime partenze.

Le future cessioni riguardano diversi nomi: Costanzo e Zedadka potrebbero approdare in Serie C mentre Ambrosino dalla primavera del Napoli potrebbe arrivare al Bari in Serie B. Ancora, si parla del portiere Nikita Contini che potrebbe diventare il secondo di Audero alla Sampdoria.

Restano ancora sospese le questioni di Gaetano e Zerbin. Il primo potrebbe restare a Parma oppure fare ritorno alla Cremonese mentre il secondo sembra sia stato puntato dal Lecce ma è stato individuato anche come possibile oggetto della contropartita tecnica legata alle cessioni di Raspadori e Simeone.