Napoli, Luca Marchetti: “Insigne può andar via”

Lorenzo Insigne è reduce da una delle sue migliori stagioni in maglia azzurra. Nonostante il Napoli abbia avuto un anno molto altalenante, il capitano napoletano ha invece mostrato grande continuità di gioco, segnando ben 19 reti, fornendo 7 assist in 35 partite. L’ultima stagione così prolifica, fu nell’anno 2016-2017 alla guida di Sarri, con 18 reti e 8 assist.

Insigne ora ha 30 anni, è c’è un dubbio che circonda il giocatore e i tifosi azzurri: il rinnovo. Il ragazzo di Frattamaggiore dopo la sua nona stagione con il Napoli, ha il contratto in scadenza per il 30 giugno 2022. Il presidente De Laurentiis sarebbe disposto ad offrire un nuovo contratto con uno stipendio di 3,5 milioni di euro netti, più eventuali bonus. Dal canto suo, il capitano partenopeo ne richiede 5 come riconoscimento dell’ultima stagione effettuata, e di tutti questi anni in azzurro.

La distanza tra le parti è di oltre 1 milioni di euro. Una situazione certamente non facile, che per ora è in stand-by, a causa dell’impegno di Insigne con la sua nazionale agli europei. Probabilmente è un discorso che verrà ripreso alla fine della competizione, per lasciare sereno il giocatore.

Le preoccupazioni restano. Infatti il rischio di poterlo perdere nel 2022 a parametro zero, è alto, molto alto. Secondo il giornalista esperto di calciomercato, Luca Marchetti, si potrebbe verificarsi un “Donnarumma” bis. Ecco le sue dichiarazioni in merito a Radio Marte: “Insigne può andarsene? Ad oggi la risposta è si, perchè il rinnovo di contratto non c’è. Potrebbe essere una storia simile a quella di Donnarumma. Ma questa non è una situazione insolita in post-pandemia. La vicenda di Insigne è da tenere sott’occhio.”

La priorità di Insigne, sarebbe quella di voler rinnovare con il Napoli. Trattare con De Laurentiis non è facile, soprattutto a causa della crisi economica dovuta dal Covid. Molti sono i club che si potrebbero far avanti per Insigne. Si parla di vari interessamenti, come Milan, Inter, Atletico Madrid e forse anche di Barcellona. Vedremo come si evolverà questa situazione,