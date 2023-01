Napoli – Manchester United su Osimhen

La Serie A è ufficialmente tornata in campo e il Napoli ha ripreso la propria scalata verso lo scudetto. Dopo la sconfitta contro l’Inter, gli azzurri ritornano a conquistare vittorie contro la Samp.

Nell’ultimo match disputato, a dominare la scena ci ha pensato Victor Osimhen. Il nigeriano, infatti, può vantare già un numero a doppia cifra per reti segnate in campionato.

Non è un caso, quindi, che diverse big europee abbiano messo gli occhi sul gioiello azzurro. E’ atteso proprio per giugno il momento in cui più club tenteranno di sfondare il muro dei 100 milioni di euro per aggiudicarsi il calciatore.

In pole position sembra esserci il Manchester United di Ten Hag che non ha mai nascosto l’interesse verso l’attaccante. Il suo nome, infatti, sembra essere in cima alla lista dei desideri seguito da Herry Kane.