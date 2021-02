Napoli, nessun rischio di esonero per Gattuso nonostante il flop col Genoa

La sconfitta col Genoa non pare aver incrinato il rapporto tra Gennaro Gattuso e il presidente De Laurentiis. Nonostante l’impietoso risultato di ieri sera, in cui il Napoli ha nuovamente mostrato tutte le sue lacune, l’ex bandiera rossonera continuerà a sedere indisturbato sulla panchina azzurra almeno fino a fine stagione.

Almeno questo è ciò che è stato raccolto dai microfoni di Sky nell’immediato dopopartita in cui pare che, al di là del risultato, la squadra messa in campo e il livello di calcio mostrato abbia in qualche modo soddisfatto il numero uno del Napoli. Una sensazione che però cozza ormai col sentimento di milioni di tifosi che vorrebbero un cambio al vertice.

Nessuno vorrebbe provarsi di un allenatore fiero e preparato come Gattuso, eppure i risultati parlano chiaro. La squadra ha bisogno di una scossa che evidentemente il calabrese ancora non riesce a dare. Il doppio vantaggio del Grifone è arrivato su due incredibili disattenzioni difensive. Due passaggi che hanno tagliato fuori l’intero pacchetto arretrato e hanno permesso a Pandev di presentarsi indisturbato davanti ad Ospina, fulminandolo.

Due episodi che non dipendono direttamente dall’allenatore ma da un certo senso di compattezza ormai perso. La mano di Gattuso, infatti, si sarebbe vista per tutto il resto della gara. Formazione compatta e con tante palle-gol create e sfortunatamente non sfruttate, come quella di capitata sulla testa di Petagna al minuto 25.

Futuro sereno, dunque, per Gattuso e il suo staff? A quanto riporta la redazione di SkySport l’allenatore calabrese non salterebbe neppure in caso di brutta figura contro l’Atalanta in Coppa Italia. Iniezione di fiducia da parte della dirigenza oppure rassegnazione acclarata fino a fine stagione?