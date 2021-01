Napoli, offerti 10 milioni per Zaccagni: interessa anche Di Marco

Ciro Venerato, giornalista RAI sempre molto vicino alle tematiche azzurre, soprattutto riguardanti il calciomercato, ha rilasciato nelle ultime ore alcune importanti dichiarazioni ai microfoni della trasmissione Radio Goal, in onda sulle frequenze radiofoniche di Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole.

“Il Napoli vuole Zaccagni ed è molto avanti rispetto ad altri: 10 milioni. Le altre sono

solo in fase di informazione rispetto al Napoli che tratta anche con l’agente offrendo il

doppio a quanto percepisce a Verona. L’altro nome che interesse al Napoli è Di Marco

che piace a Giuntoli“.

Stando a quanto dichiarato dal giornalista dunque, il Napoli sarebbe in pole position per Zaccagni, fantasista dell’Hellas Verona e protagonista, fino ad adesso, di un’ottima stagione. Non solo richieste di informazioni ma un’offerta concreta ed importante, che potrebbe consentire alla società azzurra di acquistare già il calciatore per giugno.

L’altra novità interessante sull’asse Napoli-Hellas Verona è segnata dal forte gradimento da parte di Cristiano Giuntoli per Federico Di Marco. Classe ’97, l’ex Inter rappresenta una pedina molto duttile, in grado di ricoprire con efficacia i ruoli di difensore centrale a 3, terzino sinistro e centrocampista laterale a tutta fascia.

Un calciatore molto affidabile e dai margini di miglioramento ancora molto elevati. Al momento comunque la trattativa tra i club si ferma alla semplice richiesta di informazioni, possibile però che con la fumata bianca di Zaccagni possa accelerare anche la trattativa per Di Marco.