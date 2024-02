Napoli, parlano i tifosi: ecco chi vorrebbero alla guida della panchina

Walter Mazzarri dopo dieci anni dall’addio è tornato a vestire i panni dell’allenatore del Napoli. La richiesta è arrivata a stagione inoltrata, in seguito all’esonero di Rudi Garcia e senza alcuna garanzia di poter restare anche il prossimo anno.

Se in un primo momento il tecnico di San Vincenzo è stato accolto dai tifosi come una sorta di salvatore, come colui in grado di riportare il Napoli a certi livelli, le cose in realtà stanno già cambiando perché il rendimento della squadra non è certo quello che ci si sarebbe aspettati.

I tifosi azzurri, infatti, non dimenticano quanto di buono fatto da Mazzarri nel lontano 2013 ma la delusione per le attuali prestazioni resta e con essa anche il nono posto in classifica a sette punti dall’Atalanta, quarta in classifica.

Sono diversi i nomi a cui la dirigenza azzurra sta pensando per valutare un’eventuale sostituzione dell’allenatore già a partire dalle prossime settimane. Tuttavia, c’è un nome in particolare avanzato dai tifosi che potrebbe cambiare le carte in gioco.

Ecco quanto scritto da alcuni tifosi azzurri: “Solo Fabio Cannavaro, tra quelli disponibili, potrebbe salvarci“, “Perso per perso, chiamiamo Cannavaro per questi pochi mesi“, “Fabio Cannavaro per la svolta, poi dall’anno prossimo un allenatore come Conte, di prima fascia“.