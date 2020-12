Napoli, per Mertens possibile interessamento dei legamenti: rischierebbe lungo stop

La partita tra Inter e Napoli è stata un duro colpo per gli uomini di Rino Gattuso che, oltre a perdere per un rigore e un arbitraggio al quanto dubbio, ha visto l’espulsione di Lorenzo Insigne e l’infortunio di Dries Mertens.

Le condizioni di quest’ultimo sono sembrate gravi sin dall’inizio e una conferma si avrà solo nella giornata di domani.

Per Dries Mertens non arrivano buone notizie dall’infermeria. Si va da una distorsione alla caviglia ad un possibile interessamento anche dei legamenti. Un infortunio che, in tal senso, sarebbe molto grave e costringerebbe l’attaccante azzurro ad un periodo di stop compreso da un mese, in caso di semplice distorsione, a 3-4 mesi in caso di interessamento dei legamenti.

Con l’Inter, quindi, il Napoli ne esce con le rossa rotte in tutte in sensi. Un po’ per l’arbitraggio, un po’ per l’infortunio di Mertens.

In attesa della conferma definitiva, i tifosi napoletani incrociano le dita. Le lacrime sul terreno di gioco di Dries, però, non fanno ben sperare.