Iphone e Vodafone GigaNetwork: l’accoppiata vincente per navigare su internet

Le vacanze di Natale si avvicinano e oltre all’introvabile Playstation 5 non c’è regalo più gettonato dell’ultimo modello di iPhone: la Vodafone, grazie alle sue vantaggiosissime offerte, permette l’acquisto del nuovo smartphone della Apple in 30 comode rate mensili.

Il modello top di gamma dell’ultima generazione è l’iPhone 12 Pro Max che è offerto dalla Vodafone a soli 32.99 al mese grazie alle offerte iPhone sul sito Vodafone. Con il suo display Super Retina molto resistente e al suo processore rapidissimo, permette una navigazione senza problemi su qualsiasi pagina web, nella riproduzione di video e nell’esecuzione delle applicazioni per i giochi.

Un altro dei punti di forza di questo telefono è il sistema con tre fotocamere (rispettivamente quella per il grandangolo, per l’ultra-grandangolo e il teleobiettivo) che abbinato al sensore LiDar dà la possibilità di scattare delle foto di altissima qualità anche in condizioni di poca luce. Oltre alle foto, naturalmente, permette la registrazioni di video anche in ambito professionale.

Sul sito della Vodafone è disponibile sia il modello 12 Pro che il 12 Pro Max, entrambi con pagamento dilazionato a rate. Per acquistare l’iPhone 12 Pro è necessario pagare una prima soluzione di 129.99 e il resto in 30 rate da 30.99. Invece, l’Iphone 12 Pro Max prevede una prima rata da 149.99 e 30 rate da 32.99.

Se non si vuole acquistare un telefono dalle dimensioni del 12 Pro Max, si può optare per i modelli dell’iPhone 12 o del 12 Mini che offrono altrettante potenzialità. In entrambi i casi, l’acconto iniziale è di 69.99: per l’Iphone 12 bisogna poi versare 30 rate da 24.99 ciascuna, per il 12 Mini, invece, le rate sono da 21.99.

Tali modelli sono disponibili in tutte le colorazioni previste dalla Apple e si può scegliere la memoria da 128, 256 o 512 Giga per gli iPhone 12 Pro Max e 12 Pro e da6 4, 128 o 256 GB per il 12 e il 12 Mini. Tutti i modelli sono abilitati alla navigazione sulla rete 5G, il che li rende ideali per sfruttare al massimo la velocità dell’offerta GigaNetwork della Vodafone.

Infine, oltre agli iPhone di ultima generazione, Vodafone offre anche i nuovi iPhone SE e gli iPhone 11, disponibili in tre diverse versioni: iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max.

Per acquistare l’iPhone 11, bisogna versare la quota iniziale di 99.99 e 16.99 per le successive 30 rate. L’iPhone SE, invece, rappresenta la soluzione più economica: l’acconto previsto è di 79.99 e le rate sono da 8.99.

Le rate verranno addebitate automaticamente sul metodo di pagamento scelto in fase d’acquisto. La promozione, però, non finisce qui: la Vodafone regala a tutti i nuovi clienti che acquisteranno qualsiasi di questi modelli di iPhone un anno di AppleTV+ con un ampio catalogo di film e spettacoli in esclusiva.