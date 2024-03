Napoli, pronte ben 14 cessioni

Il Napoli sarebbe pronto alla rifondazione per la prossima stagione. I partenopei, infatti, potrebbero fare ben 14 cessioni nella prossima sessione estiva di calciomercato

Il Napoli pondera tante cessioni e una rifondazione della squadra per la prossima stagione. Gli azzurri vogliono rinnovare una squadra che dopo la vittoria dello scudetto si è ritrovata a perdersi totalmente e per farlo serviranno nuovi interpreti. Si deve ripartire da alcuni dei capisaldi di questa rosa, vendendo alcuni dei campioni per ripartire da zero.

Uno di questi è Victor Osimhen, che sembrerebbe essere il primo sacrificato per fare un mercato faraonico. Il suo cartellino potrebbe pesare oro sull’altare di mercato e il Napoli ne trarrebbe enormi vantaggi anche in entrata.

Cammaroto sulla questione

A parlarne ecco Emanuele Cammaroto, che ha digitato le seguenti parole durante il suo editoriale: “Tra calciatori in rosa e altri in prestito sono in 13-14 ad avere la valigia in mano e il club partenopeo ha la ferma convinzione di poter realizzare una cifra pesantissima

sulla quale rifondare la squadra. Con i 130 milioni virtualmente in cassa di Osimhen (poco cambia che poi a pagarli Psg o Chelsea), De Laurentiis potrà permettersi di ammortizzare anche la possibile o probabile perdita del posto Champions, e a quelle maxi-somma si aggiungeranno i soldi che verranno ricavati dalle partenze dei vari Meret, Ostigard, Simeone, Raspadori e quelle dei rientranti Zanoli, Zerbin e Folorunsho (su quale c’è una

riflessione in corso ma sembra pravelere l’idea di realizzare una plusvalenza

importante), mentre Lindstrom potrebbe andare in prestito per non svalutare l’investimento”.