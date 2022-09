Napoli, risultati ottimi per la squadra: De Laurentiis ha forse portato in azzurro un top player

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis continua a dare grandi soddisfazioni ai tifosi e a tutta la società. Questo potrebbe essere un segno positivo, sebbene la stagione sia appena iniziata, di grande qualità tecnica e strategia.

Il match contro il Milan

È finita 2-1 per il Napoli la partita di ieri contro i rossoneri a Milano. Il club azzurro è partito in svantaggio considerato il poco appoggio dei tifosi giocando in trasferita, ma non si è lasciato abbattere e ha fatto una grande prestazione.

Il Milan ha giocato una buona partita, mostrando un bel gioco e compattezza ma il Napoli ha saputo giocare bene le sue carte, ha sofferto e atteso il momento giusto per lasciare il segno. Anche contro i rossoneri è emersa la personalità di Kvaratskhelia, il quale senza strafare ha dato un contributo importante alla squadra.

L’esterno ha mostrato delle qualità incredibili, sebbene sia presto per tirare già le somme. Siamo ancora a inizio stagione ma i tifosi non hanno dubbi sul talento del giocatore georgiano: è destinato ad essere un top player.