Napoli, Sarri punta Mertens: la domanda dei tifosi sul suo futuro

Il futuro di Dries Mertens è appeso ad un filo. L’attaccante del Napoli ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e il suo desiderio, come quello dei tifosi, è di vederlo in azzurro anche il prossimo anno.

Cristiano Giuntoli ha rivelato che tutti i contratti in scadenza saranno valutati nelle prossime settimane e una decisione verrà quindi preso verso la fine del campionato.

Nelle ultime ore, sull’attaccante azzurro, si è fiondato un ex allenatore del Napoli, Maurizio Sarri, il quale avrebbe chiesto al belga di trasferirsi a Roma per giocare con la sua squadra, la Lazio.

Dries Mertens, però, per il momento non ha dato risposta. Preferisce, infatti, aspettare prima un’ultima proposta da parte del Napoli e poi prendere una decisione su un suo futuro lontano da Napoli.

Anche i tifosi azzurri, negli ultimi giorni, stanno provando a capire il futuro di Mertens. Uno di questi, in particolare, ha chiesto all’attaccante se resterà ancora in azzurro. Dries, però, ha dribblato la domanda con classe e ha preferito non rispondere.