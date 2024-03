Napoli, sette giocatori in partenza: ecco chi sono

Il Napoli sta affrontando una fase cruciale in vista della prossima stagione, con la necessità di avviare un progetto rinnovato e vigoroso. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, potrebbero essere numerosi i giocatori del Napoli destinati a lasciare la squadra.

Questo cambiamento potrebbe essere un’opportunità per rinforzare la squadra con nuove leve e creare un gruppo più competitivo e coeso. La gestione delle cessioni e degli arrivi diventerà fondamentale per plasmare un Napoli che punti ad ottenere risultati di rilievo sia a livello nazionale che internazionale.

Sette giocatori potrebbero dire addio

“Il destino della squadra non è legato al ritorno in Champions. Questa estate De Laurentiis girerà pagina. In maniera radicale. Il vero problema, però, non sarà trovare il sostituto di Osimhen, ma vendere. Già, perché non si potranno aspettare gli ultimi giorni di agosto per liberarsi degli esuberi”, scrive il quotidiano.

“La lista è lunghissima. Calzona o non Calzona, perché anche questo è il dilemma, sono in partenza Natan, Mazzocchi, Juan Jesus, Ostigard, Cajuste, Lindstrom e cosi via dicendo. Ecco, se solo per prendere un centrale (sbagliando) il Napoli ci ha messo mesi e mesi, cosa farà la prossima estate?”, spiega.