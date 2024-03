Napoli, si guarda al futuro: individuati due rinforzi

Il Napoli proietta fiduciosamente il proprio sguardo verso il futuro, ambizioso nel plasmare una nuova stagione fatta di trionfi e soddisfazioni senza ripetere gli errori di quest’anno. Un’importante strategia è quella di ridisegnare l’organico della squadra, puntando su giovani con ampio margine di miglioramento. Aurelio De Laurentiis ha le idee molto chiare su questo ed è disposto a tutto pur di riportare il club in cima alla classifica.

Trovati due rinforzi

Le parole di Tommaso Bianchini, dirigente della SSC Napoli, riflettono questa visione: “Il Napoli ha consolidato un posizionamento internazionale negli anni, lo scudetto è stato il capolavoro finale, ma il Napoli è da 13 anni di fila in Europa, ha disputato per anni la Champions League, ha fatto l’Europa League, l’anno scorso siamo arrivati fino ai quarti sfiorando le semifinali e sappiamo il modo in cui siamo usciti, il Napoli oggi è una realtà mondiale, lo scudetto ha velocizzato un processo già in atto e che continueremo a portare avanti”.

All’interno del club azzurro si manifesta chiaramente la volontà di costruire una squadra solida e competitiva sia in patria che sul palcoscenico europeo. In vista della prossima estate, ci si aspetta un mercato movimentato, con numerose cessioni e arrivi. In tale contesto, sono già state siglate due operazioni di rilievo. Si tratta di due giovani talenti che si sono distinti nel campionato di Serie A e hanno ampio margine di miglioramento se arrivassero a Napoli.

Il primo è Elia Caprile, portiere che sta emergendo con l’Empoli. Il suo agente ha confermato che Caprile è pronto per un’esperienza al Napoli nella prossima stagione. Il secondo è Micheal Folorunsho, centrocampista del Verona, che si è distinto come uno dei migliori nel suo ruolo nel campionato italiano. Entrambi i giocatori sono di proprietà del Napoli e i loro agenti hanno già concordato il ritorno alla base per la prossima estate.