Se non a gennaio, arriva a giugno: Nahuen Perez ancora nel mirino del Napoli

Nahuen Perez potrebbe tornare di moda in ottica Napoli, con i partenopei che starebbero avendo un ritorno di fiamma per la prossima finestra estiva di calciomercato per il difensore argentino. Diventerebbe uno dei nuovi innesti del prossimo Napoli

Non solo Giorgio Scalvini, il Napoli punta fortissimo su Nahuen Perez dell’Udinese. Dopo che la trattativa è saltata durante la finestra invernale di calciomercato, ora i partenopei potrebbero cercare di prenderlo durante quella estiva. Il giocatore argentino e i suoi agenti continuano ad essere in continuo e costante contatto con gli intermediari del Napoli, che lo vogliono a tutti i costi.

L’Udinese ha aperto ad una trattativa e cercherà di assecondare il volere del giocatore, entro i suoi interessi. Difatti, la squadra friulana vuole circa 20 milioni per privarsi del proprio difensore che sta vivendo una stagione ottima sotto l’egida della squadra bianconera.

A gennaio…

A gennaio poteva essere un calciatore azzurro, dopo che il suo agente aveva aperto fortemente ad un suo arrivo: “Nehuen Perez al Napoli? Non ci sono ancora certezze, la verità è che c’è un interesse concreto, ma si attendono sviluppi. Nehuen è cresciuto notevolmente dopo l’esperienza all’Atletico e speriamo che migliori ancora. C’è stato un interessamento per il ragazzo anche da altri club italiani: il Milan e la Fiorentina, in particolare, ma al momento non c’è alcuna certezza, si attende di capire il futuro del ragazzo. C’è stato ovviamente l’interesse anche del Napoli, questo è reale e concreto, ma non posso sbilanciarmi sulla trattativa. Nehuen è uscito dalle giovanili dell’Argentina e conoscete il legame che c’è tra Napoli e Argentina per cui c’è tutta la volontà del giocatore a vestire la maglia azzurra. Mi piace sottolineare però che il ragazzo sta lavorando in attesa di sviluppi graditi. Ma sicuramente Argentina e Maradona sarebbero una combo ideale. Diritto di recompra? E’ vero, esiste la possibilità di recompra che può essere esercitata a fine stagione da parte dell’Atletico e che potrebbe addirittura salire a 15 milioni alla fine della prossima stagione. Si attendono gli sviluppi, ma posso dire che Nehuen è onorato e affascinato dall’idea di poter ripetere le imprese di Maradona a Napoli.