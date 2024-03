Napoli, si pensa al nuovo DS: Massara e altri nomi nella lista

Il futuro del Napoli potrebbe vedere una significativa trasformazione non solo sul campo, ma anche nell’organico dirigenziale. Sebbene Mauro Meluso attualmente ricopra il ruolo di Direttore Sportivo, la sua permanenza in azzurro per la prossima stagione non è affatto scontata, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Nuove opzioni per De Laurentiis

Il presidente De Laurentiis sta ponderando attentamente le sue opzioni, nonostante Meluso abbia ancora un contratto in vigore per un’altra stagione. Sembra che ci siano diversi candidati che De Laurentiis sta prendendo in considerazione per il ruolo di direttore sportivo del Napoli. Tra questi, il primo nome è quello di Frederic Massara, che già lo scorso estate era stato associato al club prima dell’ufficializzazione di Meluso.

Inoltre, emerge una nuova possibilità: Tiago Pinto, recentemente uscito dall’esperienza alla Roma, potrebbe trovare una collocazione proprio a Napoli, secondo quanto riportato dal quotidiano milanese.

Infine, ci sono altri tre nomi da tenere d’occhio: Tony D’Amico, Sean Sogliano del Verona e Pietro Accardi dell’Empoli. Anche questi ultimi due erano stati precedentemente collegati al Napoli, insieme a Massara.