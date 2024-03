Napoli, si punta Sudakov: offerti 40 milioni

Con Zielinski ormai vicino all’Inter, il Napoli si sta concentrando su un super colpo a centrocampo per sostituire il polacco. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Georgiy Sudakov, 21 anni, è il talento dello Shakhtar Donetsk che ha attirato l’attenzione del Napoli già a gennaio, quando è stata avanzata un’offerta di 40 milioni di euro per acquistarlo. Nonostante il rifiuto della proposta, la società partenopea non ha mai interrotto le trattative per portarlo in squadra.

Caratteristiche tecniche

Georgiy Sudakov è un giovane centrocampista ucraino di 21 anni. Attualmente gioca nello Shakhtar Donetsk, una delle squadre più importanti del campionato ucraino e regolarmente partecipante alle competizioni europee.

Sudakov è considerato uno dei talenti emergenti nel calcio ucraino, ed è noto per le sue doti tecniche, la visione di gioco e la capacità di incidere sulle partite sia in fase offensiva che difensiva. È un giocatore versatile, in grado di ricoprire diversi ruoli a centrocampo, come mediano, interno o trequartista.

La sua giovane età e il suo potenziale lo rendono particolarmente interessante per i club europei in cerca di talenti da sviluppare. Il fatto che il Napoli abbia mostrato interesse nei suoi confronti suggerisce che il giocatore abbia attirato l’attenzione anche al di fuori dell’Ucraina.