Napoli, Spalletti annuncia la nuova stella partenopea

Luciano Spalletti, classe 1959, dopo varie esperienze in giro per l’Italia è arrivato a Napoli dove ha conquistato il suo primo scudetto in Serie A facendo tornare il tricolore all’ombra del Vesuvio dopo oltre trent’anni d’assenza.

E’ stato proprio sotto la sua direzione che sono esplosi in maglia azzurra tantissimi talenti. Si pensi a Zerbin che ha esordito anche con la maglia della Nazionale italiana. Ma non solo, perché il tecnico di Certaldo è stato in grado di tirar fuori le qualità di tutti i calciatori che hanno indossato la maglia azzurra in questa stagione.

Tra questi, Gianluca Gaetano che dalle giovanili del Napoli è risalito fino alla massima competizione italiana. Centrocampista classe 2000 che ha trovato la sua prima rete in maglia azzurra contro l’Inter proprio al Diego Armando Maradona.

Spalletti lo ha già indicato come uno dei migliori calciatori in circolazione. Nativo napoletano, che possa essere lui per i tifosi del futuro quello che Insigne è stato a Napoli negli scorsi anni?