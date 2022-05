Napoli, Spalletti: “Un addio del genere non può che farci peggiorare”

Con la vittoria in trasferta con La Spezia si conclude per il Napoli una stagione importante ma piena di rimpianti per la mancata conquista del campionato. Dopo due anni, in ogni caso, gli azzurri ritornano nella massima competizione europea, la Champions League.

Come annunciato dallo stesso Luciano Spalletti, per la prossima stagione ci saranno alcune novità, con alcuni addii che porteranno ad una inevitabile rivoluzione.

“Una cosa permettetemi di dirla: come staff, con la partenza di Daniele Baldini, peggioreremo certamente“.

“Baldini, oltre a essere un amico è mio collaboratore storico, vero uomo di calcio, un allenatore che potrebbe tranquillamente allenare in serie A. Rispetto la sua decisione di fermarsi ma non posso che essere preoccupato per il vuoto che lascerà all’interno dello staff“.

I tifosi del Napoli si apprestano, quindi, a vivere un’estate di passione, con molti calciatori che potrebbero fare le valigie e salutare la società.