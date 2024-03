Napoli, stagione complicata per Simeone

La stagione di Giovanni Simeone sta rivelando tutta una serie di sfide per il centravanti argentino. Sebbene nella scorsa stagione calcistica abbia avuto poco spazio, è riuscito comunque a incidere, siglando nove gol in varie competizioni (quattro in campionato, quattro in Champions League e uno in Coppa Italia).

Tuttavia, con l’arrivo del nuovo allenatore, le cose sembrano essersi complicate per lui. Finora, in questa stagione, ha segnato solo una rete in campionato.

Un Simeone diverso dal passato

Giovanni Simeone sembra mostrare un volto diverso rispetto al passato. Forse il desiderio di fare la differenza, quando ha l’opportunità di scendere in campo, lo porta a prendere decisioni sbagliate in fase realizzativa. Nella recente partita contro il Torino, nonostante il Napoli avesse bisogno di una vittoria per alimentare le speranze di qualificarsi in Champions League, Simeone è rimasto in panchina per tutta la partita.

Pur non manifestando alcun segno di protesta, è evidente che sia rimasto deluso per il risultato deludente della squadra (l’1-1 finale) e per non aver avuto l’opportunità di contribuire al successo del Napoli. Non ci resta che attendere come finirà questo campionato. Sta di fatto che il Napoli non può più permettersi distrazioni o insuccessi.