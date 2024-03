Napoli, Pioli accostato agli azzurri ma Ibrahimovic frena: “Il Milan crede in lui”

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird per il Milan, si trova a Jeddah in Arabia Saudita per il GP di Formula 1. Raggiunto dai giornalisti di Sky Sport, l’ex giocatore rossonero ha fatto chiarezza sulle ultime voci circolate riguardanti il futuro di Stefano Pioli. Quest’ultimo, infatti, è stato accostato recentemente al Napoli, ma Ibra ha frenato l’entusiasmo.

Per Ibra Pioli sta facendo bene

“Cosa serve per la riconferma? Deve continuare come sta facendo, sta facendo un buon lavoro e siamo felici di lui“, ha spiegato Zlatan ai microfoni di Sky Sport.

Successivamente, ha parlato del suo nuovo ruolo come Senior Advisor: “Mi sto trovando bene. Sto crescendo, sto imparando e lavorando. Un giorno alla volta e faccio sempre passi avanti e si migliora sempre. Però bene, mi piace, mi piace questa responsabilità e voglio dare più possibile al Milan”.

Infine, delle considerazioni sull’Arabia Saudita: “È bello essere qua, è la mia prima volta in Arabia. Poi sono un grande fan della F1 e della Ferrari non è un segreto. Mi voglio godere questo momento in Arabia e godermi la F1. Spero che vinca la Ferrari. Poi con il Milan si lavora”.