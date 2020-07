Napoli, Tottenham su Milik: Lucas Moura possibile contropartita tecnica

Arkadiusz Milik, in uscita dal Napoli che intanto ha quasi definito l’acquisto di Victor Osimhen dal Lille, continua a cercare squadra per la prossima stagione. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato anche dal media inglese Daily Mail, per l’attaccante polacco di è fatto avanti il Tottenham di José Mourinho.

Gli spurs stravedono per Milik, considerato un profilo ideale sia per far rifiatare Harry Kane sia per sostituirlo in caso di eventuale addio del bomber inglese. Allo stesso tempo quest’ultima situazione ha acceso l’entusiasmo del centravanti azzurro, desideroso di giocarsi le sue chances da titolare nella Premier League.

La trattativa tra Napoli e Tottenham potrebbe diventare molto interessante soprattutto perché la squadra inglese potrebbe inserire come contropartita tecnica Lucas Moura. L’ala brasiliana è un pallino di Aurelio De Laurentiis, il quale aveva provato ad acquistarlo già lo scorso anno.

Allora però intervenne Mauricio Pochettino ad interrompere tutto, dichiarando incedibile il proprio giocatore. Ora, con il portoghese Mourinho alla guida tecnica del Tottenham, le cose sono cambiate e Lucas Moura non è più intoccabile.

Il Napoli così potrebbe farci un pensierino anche se la priorità rimane quella di monetizzare il più possibile dalla cessione di Milik. Se tale obiettivo non dovesse concretizzarsi, ecco allora che tra le varie contropartite che stanno circolando in queste ore, Lucas Moura è il profilo maggiormente gradito dalla dirigenza azzurra.