Napoli, tutte le occasioni a parametro zero del calciomercato 2022

Napoli, i papabili a zero del calciomercato 2022. Tutti i giocatori a zero che farebbero comodo ai Partenopei

La stagione è in corso, ma il calciomercato non si ferma mai. Il Napoli e i suoi vertici già iniziano a ponderare la prossima stagione. Tra rinnovi, scadenze e cessioni l’attuale rosa rischia di ritrovarsi totalmente differente.

Come potrebbe dunque il Napoli cambiare e migliorarsi? Il mercato degli svincolati è sempre ricco di sorprese e anche l’anno prossimo non sarà da meno.

I giocatori in questa lista non sono tutti in trattativa con i Partenopei, ma ci sono occasioni da non farsi scappare anche per la nostra Serie A. Non verranno inseriti ovviamente giocatori sulla via del rinnovo o già accordati da tempo con altre squadre, come Mbappé con il Real Madrid.

I parametro zero

La squadra di De Laurentiis potrebbe far partire gente come Insigne, Mertens, Malcuit, Ghoulam e Ospina. Per alcuni di loro si è già in trattativa, altri lasceranno quasi sicuramente. Tra questi ultimi: Ospina, Malcuit e Ghoulam che sono già con un piede fuori.

Tra i portieri papabili ci sono Onana dell’Ajax e Strakosha della Lazio. Il primo sta trattando da mesi con l’Inter, mentre il secondo vorrebbe rivedere la propria posizione se Reina non dovesse rinnovare (scadenza 2022).

Il settore difensivo del Napoli sembra già abbastanza ricco, ma resta da capire cosa succederà nel mercato estivo per i vari Juan Jesus, Koulibaly e Manolas. Gli azzurri puntano già da tempo Bremer del Torino, ma potrebbe non bastare.

A zero sul mercato ci saranno Romagnoli del Milan (difficile per lo stipendio di 3.5 milioni) e Luiz Felipe della Lazio in uscita da Italiane. Dall’estero ci sono invece possibilità più intriganti, con Zagadou, Ginter, Denayer e Tarkowski a poter finire sul mercato svincolati. Tutti difensori di buon livello e che farebbero comodo.

Zagadou fa già parlare di se. A 22 anni fa parte in pianta stabile dell’ U21 Francese e di lui si parla come di un colosso. Seguitissimo già da Juventus, Roma e Milan. Denayer già nel mirino del Napoli in passato, è la volta buona?

Le fasce

I terzini dovranno esser la priorità per ADL, viste le partenze e le mancanze. Ecco i papabili: Mandava del Lille, Marusic della Lazio, Mazraoui dell’Ajax, D’Ambrosio dell’Inter, Lykogiannis del Cagliari, Sidibé del Monaco e Kolasinac dell’Arsenal.

Tutti giocatori che potrebbero esser utili alla causa, con D’Ambrosio che costituirebbe un colpaccio per il Napoli. Kolasinac e Sidibé due buoni giocatori, ma andrebbe vista un’eventuale integrazione nel nostro campionato. Mandava il più bollente, dato che il rinnovo sembra in salita e il Napoli lo tratta già da tempo.

Soluzioni offensive per il Napoli

Sembra scontato il riscatto di Anguissa, ma comunque ghiotte le possibilità di mercato. Fabian Ruiz potrebbe partire e a prender il suo posto potrebbero esserci Zakaria del Gladbach, il già sondato Grillitsch e Vecino.

Nella lista futuri svincolati figurano anche Kamara del.Marsiglia, Freuler dell’Atalanta, Cantwell del Norwich, De La Cruz del River Plate e Xeka dal Lille.

Gli esterni offensivi sono quelli che interessano di più, vista la possibile partenza di Insigne e Mertens. Bernardeschi dalla Juve, Boga e Djuricic dal Sassuolo e Januzaj dalla Real Sociedad costituiscono soluzioni parecchio intriganti.

In attacco spicca il nome di Belotti, che vorrebbe uno stipendio migliore di quello che prende a Torino. Azmoun dello Zenit potrebbe essere una sorpresa, viste le sue buone qualità.

Mentre Kramaric, Mousset e Mouani costituirebbero tutti buoni rincalzi low cost. Mouani quello che incuriosisce di più, vista la giovane età (22) e l’ottimo avvio di campionato con il Nantes.