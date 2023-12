Napoli, un colpo dalla Nazionale italiana per rinforzare l’attacco?

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, deve immediatamente intervenire per salvare una stagione iniziata nel peggiore dei modi. Attualmente la squadra azzurra è senza motivazioni, con il mister Walter Mazzarri che poco ha potuto con calciatori irriconoscibili rispetto a qualche mese fa.

Per questo motivo la dirigenza azzurra ha intenzione di mettere a segno alcuni colpi per rinforzare la rosa e alcuni di questi potrebbero riguardare anche l’attacco. In particolare, il Napoli ha un vero sostituto di Politano, con Lindstrom non adatto in quella posizione ed Elmas ceduto in Germania

UN COLPO DALLA NAZIONALE ITALIANA PER RINFORZARE IL REPARTO OFFENSIVO DEL NAPOLI

Per rinforzare l’attacco, quindi, e trovare un degno sostituto di Politano, Meluso avrebbe messi gli occhi su un ex pupillo della dirigenza azzurra: Riccardo Orsolini del Bologna di Thiago Motta.

Il Napoli sarebbe intenzione ad investire circa 15 milioni di euro per acquistare un calciatore che sta offrendo buone prestazioni già dalla scorsa stagione.