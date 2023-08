Napoli, Zaniolo nel mirino come sostituto di Lozano: il Galatasaray chiede 27 milioni

Dopo gli acquisti di Natan e Cajuste, la SSC Napoli non si vuole fermare sul mercato e mette nel mirino anche altri calciatori. Secondo le ultime indiscrezioni, il club partenopeo potrebbe piazzare un colpo a sorpresa nel caso in cui Hirving Lozano decidesse di non firmare un nuovo contratto con il club partenopeo.

Nel mirino è infatti finito l’ex attaccante della Roma, ora al Galatasaray, Nicolò Zaniolo, con quest’ultimo che ha espresso la volontà di ritornare in Italia dopo la parentesi in Turchia. Sul giocatore, infatti, non ci sarebbe solo il Napoli, ma anche altri due club del massimo campionato italiano: Juventus e Fiorentina.

L’attuale club proprietario del cartellino valuta Zaniolo 27 milioni di euro, una cifra a cui De Laurentiis potrebbe arrivare grazie ai milioni, circa venti, richiesti per un’eventuale cessione di Lozano. Anche gli scommettitori credono nel possibile approdo di Zaniolo alla corte di Rudi Garcia, quotando l’arrivo a 7.50. Più probabile, al momento, la Juventus, quotata a 2.75.