Natalia Paragoni, la strana storia su Instagram: cosa sta accadendo con Andrea?

Ad insospettire i fan della coppia formata da Natalia Paragoni e Andrea Zelletta è la strana IG Story condivisa dalla donna. Dopo la sua storia, gli utenti dei social e i fan del GF Vip si stanno chiedendo cosa è accaduto tra i due fidanzati.

“Non ho più parole” – Durante la puntata del GF Vip andata in onda lunedì in prima serata, i concorrenti di questa quinta edizione hanno ricevuto i videomessaggi dei propri cari. A far discutere, però, è stata proprio l’assenza della Paragoni. Non è stato infatti mostrato alcun video dell’influencer in occasione degli auguri natalizi per l’ex volto di UeD.

Ad insospettire ancor di più è stata la storia che la ragazza ha condiviso su Instagram. La stessa sera della puntata del reality, Natalia ha condiviso una storia in cui scrive: “Non ho più parole”. Sebbene non abbia aggiunto altro, sono stati in molti ad ipotizzare che le brevi, ma coincise parole siano state indirizzate al gieffino.

Se l’influencer sembra sia arrabbiata con il compagno, da parte di Andrea traspare solo l’amore e la nostalgia verso la ragazza. Dal momento che il Natale i concorrenti lo trascorreranno nella casa più spiata d’Italia, il reality ha dato loro l’occasione di fare un regalo e di scrivere una lettera ad un loro caro. Zelletta ha deciso di farlo alla sua fidanzata, scrivendole un romantico messaggio.

Durante la 28esima puntata, sono state mostrare alcune videoclip con protagonisti i gieffini intenti a preparare i loro doni. In questa occasione si è visto l’ex tronista dentro il confessionale, intento a leggere un frammento della sua lettera. A lasciar senza parole i fan è stata l’inaspettata rivelazione: “Mai avrei pensato di trascorrere il Natale senza di te. In me è cresciuta la voglia di paternità: vorrei che tu fossi la madre dei miei figli”.