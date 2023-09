Natan, i motivi del mancato impiego: ecco perché serviranno diversi mesi per vederlo titolare del Napoli

Arrivato a Napoli con grandi aspettative, Natan, ad oggi, non ha ancora disputato una partita con gli azzurri. Il nuovo difensore azzurro sta ancora lavorando e, prima di vederlo in campo, bisognerà ancora aspettare qualche settimana. A svelare i motivi dietro la decisione di Garcia un ex giocatore azzurro, Dario Marcolin.

“Tutti sono abituati con Kim oggi, ma per giudicare l’operato di Juan Jesus che ora è il titolare bisogna aspettarlo. Ho parlato con Garcia di Natan, dice che è forte, che si sta integrando e sta cambiando il modo di mangiare e di allenarsi“.

“Non posso che fidarmi, mentre Juan Jesus è un usato sicuro. All’inizio gli allenatori comunque fanno spesso giocare la vecchia squadra e poi pian piano apportano nuove modifiche“.

Il motivo è quindi più ‘grave’ del previsto. Natan deve ancora ambientarsi e cambiare completamente il suo stile di vita. Si tratta dei cambiamenti che difficilmente riescono ad attuarsi in pochi mesi. Bisognerà capire, ora, quando Garcia riterrà Natan pronto per il Napoli, e non è detto che, prima di diventare titolare, ci vogliano diversi mesi, oppure direttamente dalla prossima stagione.