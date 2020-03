Nilufar Addati: lo scatto che ha lasciato i fan senza parole

Nilufar Addati, ex tronista napoletana sul trono di Uomini e Donne, ha fatto parlare di sè ancora una volta. Sono circolate voci, negli ultimi tempi, di un possibile ritorno di fiamma con Giordano Mazzocchi, sua scelta all’interno del programma. In realtà le presunti voci sono state smentite dai due che però pare siano rimasti comunque in ottimi rapporti. Stavolta, però, a far parlare i fan è stato uno scatto che l’influencer ha pubblicato su Instagram.

NILUFAR ADDATI: IL SUO PERCORSO A UOMINI E DONNE, TRA CRITICHE E APPREZZAMENTI – La ragazza, come precedentemente accennato, ha partecipato prima come corteggiatrice a Uomini e Donne per il napoletano Mattia Marciano e poi come tronista. Al termine di quest’ultimo percorso ha scelto Giordano Mazzocchi, con il quale la relazione è durata circa un annetto tra alti e bassi. Durante il suo percorso come corteggiatrice è innegabile che la ragazza abbia avuto si tanti apprezzamenti, ma anche moltissime critiche. Non bisogna dimenticare, infatti, il fatto che al termine della trasmissione si sia scoperto il fatto che è stata per un periodo di tempo abbastanza circoscritto in accordo con un altro partecipante col quale si vedeva fuori: Stefano Guglielmini.

NILUFAR ADDATI: TEMPTATION ISLAND VIP CON GIORDANO – La coppia, uscita da Uomini e Donne, proprio in vista di quanto scoperto poi nelle settimane successive per quanto riguarda il presunto accordo preso con Stefano, aveva deciso di partecipare a Temptation Island Vip per capire se il loro sarebbe potuto essere un rapporto duraturo. Quella prova fu superata con successo dalla coppia che in effetti riuscì ad uscire dal programma più salda e forte di prima, anche se poi successivamente hanno deciso comunque di separarsi.

NILUFAR ADDATI: LO SCATTO SU INSTAGRAM – Come detto all’inizio, oggi Nilufar torna a far parlare di sè. Stavolta a fare scalpore è una foto pubblicata sul suo profilo Instagram, grazie al quale oggi viene considerata un’influencer al pari di altre ragazze che hanno partecipato al programma tv Uomini e Donne. Nella foto si mostra in cucina, in quarantena come tutti noi, mentre è intenta a preparare probabilmente da mangiare. Indossa un reggiseno nero trasparente, mentre sorride. Il tutto rende lo scatto bello e lei particolarmente sexy, i fan le hanno fatto molti complimenti.

NILUFAR ADDATI: I COMPLIMENTI DEI FAN – #iorestoacasa be like: me in cucina a preparare cibo su cibo senza controllo. Oggi pasta e patate (bella azzeccata azzeccata, amisci napoletani so che capirete). E no, non cucino in reggiseno, è che sto facendo la quarantena col fotografo (@simonestina) e mi ha obbligato a posare», questa la didascalia che Niluaf ha inserito pubblicando la foto. Non sono mancati i tanti complimenti e commenti positivi: «Bellissima, bravissima e intelligente», ha aggiunto una fan. «La tua bellezza è unica», ha scritto un altro utente «Ti sposerei subito». E ancora: «Stupenda», «Che donna meravigliosa», «Sei una bomba».

LO SCATTO DI NILUFAR: LE CRITICHE NON SI FANNO ATTENDERE – Anche stavolta, come ormai quasi sempre sui social, non sono mancate le critiche e i commenti negativi: “Si ma i piedi sulla cucina anche no», ha dichiarato un follower, a cui ha fatto seguito un’altra: «Visto che ci sei dal tagliere mettici i piedi, sai che prelibatezza!». ( Per vedere la foto “incriminata” clicca qui)