Nilufar Addati, vittima di catcalling: “Sono offesa e disgustata”

Nei giorni scorsi Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne, ha deciso di sfogarsi duramente sui social. L’influencer ha così raccontato di essere stata vittima di catcalling.

‘Sono offesa e disgustata” – Nota per la sua partecipazione di UeD nei panni di tronista, la Addati è una delle influencer più popolari sui social. Sempre molti attiva su Instagram, pochi giorni fa Nilufar ha deciso di raccontare uno spiacevole evento.

Nel suo duro sfogo, la ragazza ha ammesso di essere stata vittima di catcalling mentre era in giro per svolgere delle commissioni. Nelle IG Stories l’influencer ha così raccontato:

“Oggi sono stata vittima di catcalling tre volte, due volte per strada e una volta al supermercato. Non vi ripeto cosa mi è stato detto perchè mi fa abbastanza schifo ma vi racconto la dinamica”.

Proseguendo col suo racconto, l’ex volto di UeD ha rivelato di essere stata molestata verbalmente da un uomo, ma di non aver risposto per lo shock. Nilufar ha così ammesso:

“Stavo pensando al fatto che non so come comportarmi il fatto è che io sono una abbastanza fumantina, che risponde ad un attacco ma per tre volte di fila ho tirato dritto e non ho detto niente…”.

L’influencer ha inoltre voluto raccontare un altro dettaglio di quello spiacevole evento. Una volta essere stata vittima di catcalling, istintivamente Nilufar si è guardata per controllare il suo abbigliamento:

“Ovviamente è talmente tanto dentro le nostre teste che se qualcuno ti dice qualcosa del genere il problema sei tu e come sei vestita, la cosa che ho fatto io è stato guardarmi, cos’ho sbagliato io”.

Nilufar Addati non è la prima influencer ad affrontare l’argomento. Alcuni mesi fa Aurora Ramazzotti è stata vittima di catcalling, facendo scoppiare una vera e propria polemica sui social. Purtroppo si tratta di una piaga sociale che accomuna tutte le donne.