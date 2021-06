Pago, torna a parlare dell’ex: il commento sulla presunta partecipazione di Miriana Trevisan al GF Vip

In una recente intervista, Pago, all’anagrafe Pacifico Settembre, è tornato a parlare di sé. Tra i tanti argomenti trattati, non è mancato il suo commento sull’ex Miriana Trevisan e sulla sua possibile partecipazione al GF Vip.

IL COMMENTO DI PAGO – Noto al pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island, al GF Vip e a Tale e Quale Show, Pago è tornato a parlare di sé. Reduce dal successo del suo singolo ‘Parlo ancora di noi’, il cantante ha rilasciato un’intervista a Super Guida TV.

Non è mancata la domanda sulla possibilie partecipazione dell’ex moglie Miriana alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il cantante ha così commentato il rumors:

“Non so se questa notizia sia vera o meno. Penso che lei sia più esperta di me per quanto riguarda la televisione. Ha trent’anni di carriera alle spalle. Non penso di poterle dare qualche suggerimento, anche perchè lei ha già partecipato all’Isola dei Famosi tanto tempo fa. Per me l’importante per affrontare quel tipo di programma è essere stessi”.

Dal matrimonio con la Trevisan è nato Nicola, l’unica persona attualmente presente nel cuore di Pacifico. Fino a non molto tempo fa, però, il cantante è stato legato sentimentalmente a Serena Enardu. La turbolenta storia con l’ex Dama, caratterizzata da vari tira e molla, ha fatto molto discutere.

Riguardo i loro tanti ritorni di fiamma, Pacifico ha ammesso: “Credo nelle seconda, terza, quarta possibilità. Non esistono delle regole. Mi sono sposato due volte con la mia ex moglie e ci ho riprovato anche nella mia ultima storia d’amore con Serena. Riprovarci è anche un atto di coraggio”.