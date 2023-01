Tra gli ospiti dell’ultima puntata di Verissimo, andata in onda domenica 29 gennaio, è stata presente anche Paola Barale. La 55enne si è raccontata ai microfoni di Silvia Toffanin, affrontando alcuni argomenti tabù come la menopausa e i rapporti intimi delle donne single.

“La menopausa? Non è una malattia, è un cambiamento” – Nel corso dell’intervista, la conduttrice non ha potuto fare a meno che complimentarsi con la Barale per la naturalezza con cui ha trattato un argomento come la menopausa. “Tu non hai paura di parlare della menopausa”, le ha fatto notare la Toffanin.

“È una tappa naturale nella vita di una donna. Ci sono andata abbastanza presto, ma me la vivo bene. Uno pensa che una donna in menopausa sia decrepita o non abbia una vita sessuale. Certo, ci sono dei cambiamenti. Ma è una cosa normale, da vivere in un modo normale. Magari con l’aiuto di specialisti. Non è una malattia, è un cambiamento”, ha così replicato Paola.

Parlando dell’amore, la donna si è detta dispiaciuta di non aver avuto una storia d’amore come quella dei suoi genitori: “Ho sempre creduto nell’amore, ma le mie storie personali non sono andate come avrei voluto”.

Riguardo la sua scelta di non avere figli, Paola Barale ha spiegato: “Non ho figli. Non li ho cercati, ma li avrei voluti partendo da una buona base, con una situazione stabile. Dato che le mie relazioni erano più o meno stabili, non me la sono sentita. A volte ho pensato che sia stata una mancanza di coraggio, ma anche un atto di responsabilità, penso che un figlio debba nascere nelle migliori condizioni. Volevo un bambino che nascesse in una situazione sana, non c’erano i presupposti giusti. Anche se i bambini mi piacciono molto, perché ti portano in quel mondo fantastico che è l’infanzia”.