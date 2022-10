Paola Barale, si svela: “Con una donna? Non mi precludo nulla”

Dopo anni di lontananza dai riflettori, Paola Barale è tornata in pista con Ballando con le stelle, il noto programma televisivo di Milly Carlucci. In una recente intervista, la 55enne ha voluto raccontarsi, lasciandosi andare a confessioni hot.

“Con una donna? Non mi precludo nulla” – Intervistata dal settimanale F, la Barale ha parlato anche della sua vita sentimentale. Come noto da tempo, nessun uomo ha ancora conquistato il cuore della donna, ma si è detta pronta ad intraprendere una relazione stabile. Riguardo alla sua vita da single, Paola ha ammesso: “Mi sono accorta che la vita da single è meravigliosa. Semmai il problema è che più stai da sola, più ti abitui a starci”.

Nonostante sia pronta ad immergersi in una nuova storia d’amore, la conduttrice ha ammesso di non essere alla disperata ricerca di qualcuno. Dopo il chiacchieratissimo matrimonio con Gianni Sperti e la storia d’amore con Raz Degan, la Barale ha trovato il suo equilibrio.

Una volta conclusasi la sua ultima relazione, avuta con Raz, la donna ha ammesso di essersi divertita con gli uomini sbagliati: “Il se*** non manca. Come dice Eva Robin’s in attesa di quello giusto che però non cerco, mi diverto con quelli sbagliati“.

Durante l’intervista si è parlato anche di un vecchio gossip su un triangolo amoroso che ha visto protagonista non solo Paola Barale, ma anche l’ex marito e Maria De Filippi. La donna ha smentito categoricamente il rumor, commentando così una sua possibile parentesi romantica con una donna: “Se dovesse capitare, non mi precludo niente”.