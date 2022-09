Paola Di Benedetto, dice la sua sui tradimenti di Adam Levine: frecciatina all’ex Federico?

Nelle scorse ore anche Paola Di Benedetto ha voluto commentare l’ultimo gossip su Adam Levine e sui suoi presunto tradimenti. Nel dire la sua, in molti hanno pensato che quella della Di Benedetto fosse una frecciatina indirizzata a Federico Rossi, suo ex fidanzato.

FRECCIATINA ALL’EX? – Recentemente la pagina di Instagram Veryinutilpeople, ha riportato il gossip sulla voce dei Maron 5. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, l’artista avrebbe tradito la moglie Behati Prinsloo. A rivelarlo è stata Sumner Stroh, influencer e presunta amante del cantante.

Sotto al post della pagina di gossip, a dire la sua è stata l’ex Madre Natura di Ciao Darwin: “Ma come è possibile che nessuno sappia tenerselo nelle mutande? Secondo me chi manca di rispetto alla propria donna non è mai giustificabile in nessun modo, neanche i cantanti famosi“.

Davanti a queste parole, c’è chi ha pensato che la conduttrice si stesse riferendo al suo ex fidanzato. La ragazza, però, ha prontamente smentito: “E in ogni caso non stavo parlando di me stessa, era una riflessione generale dopo le ultime notizie di belle donne cornificate dai mariti, tipo Emily Ratajkoski”.

Anche Aurora Ramazzotti è intervenuta, chiedendosi il perché l’influencer abbia confessato i tradimenti di Levine su TikTok. A spiegarlo è stata sempre la Di Benedetto, raccontando che:

“Guarda Aurora, credo che la tipa abbia deciso di parlare dopo essere venuta a conoscenza del fatto che sarebbe uscita presto una esclusiva rilasciata da una sua amica vicina che avrebbe venduto la notizia ad un giornale. E quindi credo abbia scelto di “pararsi le chiappe” raccontando prima la sua versione. In ogni caso sono dal parrucchiere e si vede che non ho un cavolo da fare”.