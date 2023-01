Paul Pogba potrebbe far ritorno al Man Utd?

Secondo quanto filtra dall’Inghilterra, Paul Pogba potrebbe far ritorno in Premier League la prossima estate. La situazione della Juventus non aiuta

Dopo la recente condanna di -15 punti in classifica alla Juventus, alcuni tifosi del Manchester United hanno chiesto a gran voce sui social media il ritorno di Paul Pogba. Tuttavia, viste le dichiarazioni rilasciate in passato dal centrocampista, questa non sembra essere una possibilità. E nemmeno una possibilità remota.

Lo United ha riportato Pogba all’Old Trafford nella finestra di trasferimento estiva del 2016, credendo che potesse essere un biglietto per la gloria del titolo della Premier League. Tuttavia, pur avendo vinto la EFL Cup e l’Europa League nella sua prima stagione al club, il suo ritorno a Hollywood non ha mai funzionato.

Improbabile, dunque?

Pogba ha lasciato il club in estate dopo non aver ricevuto l’offerta di un nuovo contratto che sperava. Ma anche il suo secondo periodo alla Juventus non sta andando troppo bene. Venerdì scorso, i big di Serie A sono stati penalizzati di 15 punti in seguito a un’indagine sulle loro passate operazioni di trasferimento. Questo, unito al fatto che Pogba non è ancora sceso in campo con la Vecchia Signora, ha spinto alcuni tifosi a chiedere il suo ritorno.

Nonostante i tifosi sembrano richiedere il ritorno del polpo, dunque, sembra improbabile che si trasferisca nuovamente al Manchester United. La Juventus, sicuramente, dovrà rivedere il suo contratto specialmente perché non ha ancora giocato una singola partita in totale e sembra possa esserci quasi una rottura tra le due parti.