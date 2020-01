Per il nuovo attacco del Napoli spunta il nome di Mateta del Mainz

Cristiano Giuntoli, dopo il ricco mercato di gennaio che si concluderà la settimana prossima in cui sono già stati acquistati Demme, Lobotka e Politano è ormai in dirittura d’arrivo, sta già pensando all’estate per rinforzare ancora di più il Napoli e consegnare a Gennaro Gattuso una squadra pronta e competitiva per la stagione 2020/2021. È stato già chiuso il difensore Rrahmani del Verona, ma secondo quanto ha riportato il giornalista Umberto Chiariello, si sta già lavorando a un attaccante da affiancare ad Arkadiusz Milik e si tratta di un nome nuovo.

Come ha riferito ai microfoni di Super Sport 21, l’attaccante in questione è il francese Jean-Philippe Mateta, attualmente al Mainz in Bundesliga. Nativo di Sevran, gioca già da un anno e mezzo in Germania, quando il club biancorosso lo acquistò dall’Olympique Lione. È classe 1997 ed è stato già convocato tra le file della Francia U21.

Secondo Transfermarkt, il suo valore di mercato si aggira attualmente intorno ai 22 milioni di euro, ma la squadra del Reno parte da una base di trattativa sui 30 milioni di euro, per cui ci sarà da lavorare. Giuntoli avrebbe già pensato a un’offerta per giugno di 20 milioni di euro per provar a far vacillare la proprietà tedesca.

In questa stagione, Mateta ha giocato solamente 4 partite perché reduce da un lungo infortunio al menisco ma ha già segnato due goal. Oltre alla continuità realizzativa, ci sarà dunque da monitorare le sue condizioni fisiche, per scongiurare una ricaduta. Il ventiduenne di solito gioca come punta centrale, è alto 1.92m ed è un destro naturale. Non sarà comunque facile ottenere uno sconto visto il suo lungo contratto in scadenza a giugno 2023.