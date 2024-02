Pierpaolo Pretelli, in collegamento con Elisabetta Gregoraci: scende l’imbarazzo tra i due

Nei giorni scorsi a far impazzire i fan del GF Vip è stato l’inaspettato incontro tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Questo scambio di battute non ha fatto altro che divertire i fan, facendoli scatenare sui social network.

IMBARAZZO TRA I DUE EX GIEFFINI – In occasione della nuova edizione del Festival di Sanremo, Pierpaolo sta facendo l’inviato per La Vita in Diretta, il programma pomeridiano di RaiUno condotto da Alberto Matano. Come di consueto, anche pomeriggio 5 febbraio è andata in onda una nuova puntata della trasmissione, regalando un’inaspettata scena per i fan del reality di Alfonso Signorini.

Mentre il giovane ex velino di Striscia la Notizia era in collegamento da Sanremo, Elisabetta era presente in studio per la promozione di Made in Italy. Durante la diretta, Matano ha voluto che i due ex protagonisti del GF Vip si salutassero. Non è affatto passata inosservata la faccia imbarazzata di Pierpaolo. Mentre i due si salutavano, qualcuno in studio ha ironicamente gridato: “Giulia si arrabbia”.

I GREGORELLI – Come è noto per gli storici fan del GF Vip, nel corso della quinta edizione c’è stato un breve flirt tra Elisabetta e Pierpaolo Pretelli. Ai tempi del reality, però, la showgirl calabrese non ha voluto intraprendere alcuna relazione con l’allora inquilino, ritenendolo troppo immaturo.

A ribaltare completamente la situazione è stato l’ingresso di Giulia Salemi. Una volta che la Gregoraci ha lasciato la casa più spiata d’Italia, l’ex velino e l’influencer si sono avvicinati, fino a quando tra i due è sbocciato l’amore. Ancora oggi, infatti, Pierpaolo e Giulia stanno insieme.