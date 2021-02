Pistocchi: “Conosco Gattuso, il rapporto con ADL è finito e non si rimetterà a posto”

Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto Maurizio Pistocchi. Il giornalista Mediaset ha parlato soprattutto di Rino Gattuso e del difficile rapporto con il presidente Aurelio De Laurentiis.

“Se tu rendi pubblico il fatto di aver chiamato altri allenatori vuol dire che non hai fiducia nel lavoro dell’allenatore. Se conosco Rino, che è una persona dritta, il rapporto è finito, non ci sono le chance di rimetterlo a posto. La stagione può essere brillante, con una partita da recuperare andrebbe davanti alla Juventus e non lontanissimo dalla terza in classifica“.

“Non sono solo i risultati che devono far valutare a un dirigente bravo come De Laurentiis il lavoro di un allenatore, c’è anche il gioco. Su questo Rino ha detto che sta giocando senza attaccanti e ha valorizzato il suo lavoro, anche se a dir la verità così dicendo ha svalutato invece il lavoro di Petagna, che si è impegnato e ha fatto discretamente bene“.

Dalle parole di Pistocchi è quindi evidente che il rapporto tra Gattuso ed ADL è definitivamente incrinato, con il mister che porterà a termine il suo incarico fino a fine stagione per poi non rinnovare il contratto con il club.

Pistocchi ha infine concluso: “De Laurentiis doveva difendere Gattuso come fece Berlusconi con Sacchi dopo la sconfitta contro l’Espanyol. Però certe cose non devono trapelare all’esterno“.