Pjanic va via dal Barcellona, Gavi ora può rinnovare

Il bosniaco era vicino al ritorno in bianconero. Ora l’addio di Miralem Pjanic può avvicinare Gavi al rinnovo con i blaugrana

Mercato finito, ma il Barcellona continua a lavorare per le uscite. Miralem Pjanic sembrava più che sicuro della propria permanenza, dopo un buon pre-campionato. In estate ha ricevuto alcuni approcci da parte di squadre italiane, tra cui anche la Juventus, ma tutte rispedite al mittente.

Il giocatore, però, potrebbe lasciare già nelle prossime ore. Pjanic è ora in procinto di lasciare il club. Inizialmente si è visto accostato all’Al-Nassr, ma ora lo Sharjah FC gli ha proposto un accordo triennale.

Si può rinnovare Gavi?

Gavi sembra avvicinarsi sempre più al rinnovo di contratto con il Barcellona, nonostante gli approcci di Bayern Monaco e Juventus. Il centrocampista bosniaco, infatti, si recherà oggi negli Emirati Arabi Uniti per discutere i dettagli con lo Sharjah ed eventualmente firmare un accordo.

Questo risulterebbe importantissimo per il Barcellona che potrebbe trovare la forza economica per un nuovo contratto per Gavi, che al momento è ancora sotto contratto con l’Under 19 catalana. Se Pjanic dovesse partire, il nuovo contratto di Gavi potrebbe finire per essere rinnovato.

Intanto il calciatore si prepara per giocare la sua prossima partita proprio con i blaugrana. Domani i catalani riceveranno in casa i cechi del Viktoria Plzen, che potrà essere un buon palcoscenico per mettere in mostra ancor di più il giocatore. La Juventus e il Bayern monitoreranno con attenzione alla situazione, consci che se dovesse rinnovare non si potrà più fare nulla.