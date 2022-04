Puglia & Mendoza in Tour nelle iconografie Campane “il bello come esperienza oggettiva e non come conoscenza”

Le domeniche dal 1° maggio al 5 giugno si terranno cinque concerti di musica dal vivo nei luoghi incantevoli della Campania Napoli – Ercolano – Vico Equense – Sorrento – Ravello.

Il Chitarrista Max Puglia (Hermanos, Ruggiero, Buonocore, Gragnaniello, Fò, Hernadez, Girotto) e il Pianista Sasà Mendoza (Senese, Gragnaniello, Martini, Esposito, De Piscopo), con la loro musica, fonderanno il loro talento nel meraviglioso scenario del territorio. Le performance musicali si rifanno a tre grandi autori che hanno influenzato la musica moderna mediterranea, Paco de Lucia, Chick Corea e Pino Daniele, fondendo Jazz e Flamenco.

La manifestazione ha lo scopo di diffondere una musica strumentale nei siti iconografici del nostro territorio. Fondazione ITS BACT, unico ente ministeriale della Regione Campania che eroga Istruzione Tecnica Superiore per le Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali e Turistiche, nonché promotore di eventi e attività culturali sul territorio, ha sposato subito la proposta. La manifestazione è patrocinata dalla Regione Campania e vede PSB come sponsor ufficiale.

I concerti saranno totalmente gratuiti e inizieranno alle 19.00, per sfruttare la luce naturale senza alterare la bellezza dei luoghi. Per partecipare è necessario iscriversi al gruppo Facebook “Bagnoli Jazz Festival” (https://www.facebook.com/groups/bagnolijazzfestival) prenotarsi sotto il post, specificando giorno e numero di ingressi.

Di seguito luoghi e data:

Napoli – Chiesa dei Santi Cosma e Damiano (domenica 1° maggio 2022 – ore 19)

Ercolano – Ville Vesuviane (domenica 8 maggio 2022 – ore 19)

Vico Equense – Palazzo Comunale (venerdì 20 maggio 2022 – ore 19)

Sorrento – Villa Fiorentino (domenica 22 maggio 2022 – ore 19)

Minuta di Scala (Ravello) – Chiesa dell’Annunziata (domenica 5 giugno 2022 – ore 19)

Il duo Puglia & Mendoza sarà, protagonista, inoltre, il:

Sabato 14 maggio ore 19,00 – Circolo Ilva Italsider – Via Coroglio, Napoli, per “Musica, fattore di Comunità”

Sabato 21 maggio ore 19,00 – Pontile di Vietri sul Mare (Concerto fortemente voluto dal Sindaco Giovanni De Simone).

Le prossime date a giugno, da confermare, nei comuni di Castel Volturno e di Gragnano.