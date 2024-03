Zielinski e il contratto con l’Inter: quanto guadagnerà in nerazzurro

Si è da poco conclusa la partita tra Inter e Napoli, con i campani che sono riusciti a conquistare un punto dopo essere andati in svantaggio nel primo tempo. Non ha preso parte alla gara Piotr Zielinski, il quale concluderà il prossimo giugno la sua esperienza partenopeo per trasferirsi proprio ai nerazzurri.

Non hanno avuto esito i tentativi di Aurelio De Laurentiis di far restare il polacco in azzurro, il quale andrà comunque via dopo aver conquistato uno Scudetto ed altri trofei.

A svelare l’ingaggio che Zielinski percepirà all’Inter è La Gazzetta dello Sport: “Ipotizzando che Lautaro passi dagli attuali 6,2 agli 8 milioni offerti per prolungare dal 2026 al 2028, bisogna calcolare un aumento lordo di 3,6 a stagione. Barella, anche lui vicino al rinnovo costerebbe al club 3 milioni in più (da 5 a 6,5 netti), così come l’upgrade dello scorso inverno per Dimarco (da 2,2 a 4 netti) vale 3,6 milioni”.

“Resteranno anche Darmian e Mkhitaryan che però -complice anche l’età – hanno allungato a cifre pressoché identiche alle attuali. Ad alzare il monte concorrono poi Zielinski e Taremi, arrivati a zero da Napoli e Porto. Il polacco guadagnerà 4,5 milioni netti, l’iraniano 3″