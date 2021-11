Reddito di Cittadinanza, uscite le date della ricarica di novembre 2021

L’esperimento visto nella ricarica del mese di settembre non ha evidentemente convinto l’INPS che continuerà a mantenere il medesimo metodo di corresponsione già visto nei mesi precedenti oltre a quello dello scorso ottobre. Il Reddito di Cittadinanza continuerà, dunque, ad essere erogato secondo il calendario che segue:

Se la domanda di Reddito di Cittadinanza è stata inviata entro il 31 ottobre 2021, allora la prima ricarica verrà effettuata entro il 16 novembre. In questo caso il fruitore ritirerà la card nello stesso giorno della ricarica.

Qualora invece si sia già beneficiario del contributo statale, la card verrà ricaricata entro il 27 novembre. Come sempre non esiste una data precisa in cui ricevere la propria quota ma questa volta l’ultimo giorno previsto per la ricarica è sabato e per legge se la data coincide con un sabato, una domenica o un giorno festivo, il pagamento può slittare di qualche giorno in avanti o può essere anticipato di un paio di giorni.

Per verificare il saldo sulla propria card rimangono validi i canali creati dall’Inps quali la linea telefonica dedicata e il sito ufficiale redditodicittadinanza.gov.it. Nel primo caso basterà digitare il numero verde 800 666888 e continuare poi nella verifica premendo il tasto numero “1”. Una voca registrata guiderà nel servizio e indicherà il residuo sulla carta.

Sul sito, oltre a ricevere informazioni sul credito residuo ancora disponibile sulla card sarà possibile ricevere informazioni sulla propria posizione e indicazioni circa le ricariche già effettuate. Per accedere al portale occorrerà munirsi di SPID ed effettuare con questo strumento l’accesso alle aree riservate personali.