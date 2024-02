Report allenamento SSC Napoli: le condizioni di Osimhen e Ngonge

Niente da fare per il Napoli che non riesce a rialzarsi contro il Cagliari nella 26esima giornata di campionato di Serie A. La squadra di mister Calzona si è ritrovata nella giornata di oggi a Castel Volturno per riprendere gli allenamenti in vista del prossimo match.

La SSC Napoli attraverso i propri canali ufficiali ha già reso noto il report dell’allenamento odierno che ha visto la squadra dividersi in due gruppi all’SSCN Konami training Center nella preparazione del match contro il Sassuolo in programma mercoledì al Mapei Stadium.

I calciatori, quindi, hanno seguito allenamenti differenti. Coloro che hanno giocato ieri dal primo minuto sono stati impegnati nel lavoro di scarico mentre il resto degli uomini a disposizione del tecnico hanno svolto attivazione, seduta tecnico tattica e partitina a campo ridotto.

Il report redatto dalla SSC Napoli ha fornito anche importanti informazioni sulle condizioni di Osimhen e Ngonge. Il nigeriano, infatti, contro il Cagliari ha lasciato il campo zoppicando ma la cosa sembra non destare preoccupazioni considerando che ha svolto la seduta di allenamento in compagnia della squadra.

Cyril Ngonge, invece, ha svolto lavoro personalizzato in palestra in quanto ancora impegnato a risolvere il trauma distorsivo alla caviglia che continua a tenerlo lontano dal campo.