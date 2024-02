Uomini e Donne, Barbara De Santi e i due di picche dei Cavalieri: colpa del suo carattere?

Dopo la fine della sua ultima storia d’amore, Barbara De Santi ha deciso di tornare nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne. Questa sua nuova avventura nel programma, però, si sta rivelando un vero disastro. Ogni sua frequentazione, infatti, giunge presto al capolinea. Che ancora non abbia trovato la persona giusta o sia colpa del carattere della Dama?

DISASTROSO PERCORSO – A distanza di anni dal suo addio al programma, Barbara ha deciso di dare un’altra opportunità all’amore. La donna, quindi, è tornata nello studio di Uomini e Donne per trovare un compagno di vita. Questa volta, però, qualcosa sembra stia andando storto alla Dama.

Fin dall’inizio del suo percorso, la De Santi ha dimostrato di avere un carattere forte, schietto e deciso. Se da una parte questo temperamento è molto apprezzato dal pubblico, dall’altra potrebbe far desistere gli uomini ad intraprendere una frequentazione con lei. Come sembrerebbe sia accaduto con Ernesto Russo, uno dei protagonisti del Trono Over.

Nel corso delle recenti puntate di Uomini e Donne, il Cavaliere ha deciso di mettere un punto alla sua frequentazione con la Dama. L’uomo, infatti, non ha negato il suo interesse anche per altre Dame presenti nel parterre, tanto da far scoppiare in lacrime Barbara. La De Santi, infatti, non ha fatto mistero di essere fortemente presa da Russo.

Nonostante la sua bellezza ed eleganza, Barbara non sembra stia riuscendo a far breccia nel cuore di uno dei Cavalieri presenti in studio. Che tutto ciò sia dovuto al suo carattere forte e dai tanti paletti che ha messo agli uomini che ci hanno provato con lei? I suoi fan continuano a sperare nel lieto fine.