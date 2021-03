Riapertura scuole: il Governo studia le date, sicuramente dopo Pasqua

Non vi è dubbio che dopo Pasqua gli studenti potranno tornare in classe, ma le date precise dipenderanno dalla campagna vaccinale.

I piani futuri di Mario Draghi e il suo team riguardano certamente la riapertura delle scuole. Sicuramente il prima possibile, ma prima di decidere una data precisa bisogna fare i conti con il leggero calo della campagna vaccinale.

LE DATE IPOTETICHE – Il ritorno degli studenti avverrà senza ombra di dubbio nel periodo successivo a Pasqua e forse anche dopo Pasquetta. Si ipotizza il 7 o l’8 aprile, oppure il giorno 13 dello stesso mese. L’idea del Governo Draghi sarebbe di riaprire le istituzioni scolastiche anche nelle zone rosse, come dichiara il premier stesso: «La scuola sarà la prima attività a riaprire quando la situazione dei contagi lo permetterà. Per lo meno la frequenza scolastica fino alla prima media».

A confermare una potenziale prossima riapertura delle scuole, anche nelle zone più pericolose del Bel paese, è il ministro per le Pari opportunità, Elena Bonetti: «Già dopo Pasqua credo che anche per le zone rosse, complice l’aumento delle vaccinazioni, dobbiamo rivalutare la possibilità di riaprire la scuola dell’infanzia e la primaria».

l’IMPORTANZA DEL VACCINO – Tuttavia, come esplicitato da entrambi, i contagi e la campagna vaccinale avranno un peso non poco rilevante nella scelta della data. Soprattutto considerando che molti insegnanti si siano disinteressati alla questione non appena l’AstraZeneca è stato sospeso.

Nonostante tutto però i numeri attuali sono perlomeno incoraggianti. 620.623 membri del corpo docente sono ora vaccinati in tutta Italia (72.981 solo in Campania, equivalente al 90%). Mentre 730.404 per quanto riguarda il resto del personale scolastico. Se si manterrà questa rotta gli studenti potranno quindi presto tornare ai banchi di scuola.