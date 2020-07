Roberto Fiori Rocco, la sua nuova vita da imprenditore digitale e content creator

Oggi vi parliamo di Roberto Fiori Rocco, noto già ai nostri lettori per delle precedenti interviste.

Per chi non lo conoscesse, Roberto è un giovane imprenditore nel settore del digitale e content creator.

Per lui non è un campo nuovo, dato che si è laureato in linguaggi dei media presso l’università di Cattolica a Milano ed è per questo che basa il suo lavoro sui social network.

I social sono i nuovi strumenti per fare marketing se abilmente analizzati e sfruttati in tutto il potenziale che mettono a disposizione e che poche persone sanno realmente mettere a frutto.

Tra di loro c’è Roberto, che grazie all’aiuto del suo socio Riccardo Della Giovanna, che è un filmmaker professionista , si occupano della creazione dei contenuti e gestiscono anche molti profili social di vari personaggi.

Roberto utilizza i social anche per suggerire e consigliare le persone che lo seguono su varie tematiche come :

– Migliorare la propria presenza nel mondo del web,

-Sfruttare i social per creare nuove opportunità lavorative,

-Dedicare del tempo per la formazione in ambito digital,

-La crescita personale.

In più è sempre pronto a dispensare consigli e aiuti ai propri followers sia su Instagram che su TikTok