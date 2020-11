Roma, contatti con l’entourage di Nandez: l’uruguaiano è un obiettivo per gennaio

La pesante sconfitta per 4-0 con il Napoli di Gattuso rappresenta la prima battuta d’arresto stagionale per la Roma di Paulo Fonseca, arrivata ed uscita con le ossa rotta dal San Paolo.

I giallorossi erano reduci dalla vittoriosa trasferta in Romania con il Cluj ma sono arrivati all’appuntamento con gli azzurri in assoluta emergenza. Fonseca è stato costretto a rinunciare a Smalling, Kumbulla e nel corso della gara ha perso Mancini e Veretout per problemi muscolari.

Proprio l’assenza del centrocampista nel secondo tempo è pesata moltissimo, dato che Fonseca non dispone di un altro giocatore in grado di recuperare palloni, fungere da filtro davanti la difesa e dare dinamismo alla manovra. Diawara e Villar sono registi non elementi di quantità e l’assenza del francese si è fatta sentire.

La Roma proverà a correre ai ripari a gennaio e le voci di mercato che si susseguono in queste ore procedono in quella direzione. I giallorossi hanno avuto frequenti contatti con l’entourage di Nandez, centrocampista del Cagliari che per caratteristiche è molto simile a Veretout.

L’uruguaiano piace da tempo e i capitolini nella sessione invernale proveranno a portarlo a Trigoria. Prima però bisognerà trovare l’accordo con gli agenti, poi si intavolerà la trattativa con i sardi. I costi dell’operazione si aggirano sui 25 milioni di euro.